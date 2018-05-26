مولود الحوت: يمتلك شخصية مستقلة وقوية ويحب المغامرات

شخصية مواليد برج الحوت هي شخصية مستقلة. مولود برج الحوت يحب المغامرة والخروج، وغالبا ما يقود الطريق. شخصيته قوية ومغناطيسية وغالبا ما تغري الآخرين على أن يحذوا حذوها لانها تجلب الإثارة في حياة الآخرين.



صورة توضيحيّة

صورة توضيحيّة

يتميز مولود برج الحوت بقوة تأثير شخصيته على الآخرين. يميل مولود برج الحوت الى المغامرة والمقامرة، ويترك انطباع على الآخرين أنه مثير، نابض بالحياة وثرثار. برج الحوت يميل إلى عيش حياة مغامرة ويرغب في أن يكون مركز الانتباه، وبحق كونه قائد وواثق طبيعي. مولود برج الحوت متحمس حول أهدافه ويتمتع بالتشويق وحب مطاردتها، وهو متهور جدا وعادة لا يفكر قبل أن يتصرف أو يتكلم. برج الحوت غالبا ما يقول كل ما يتبادر الى رأسه وعادة ما يندم على ذلك لاحقا!

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