اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب معلومات الابراج أخبار مولود الحوت: يمتلك شخصية مستقلة

معلومات الابراج

مولود الحوت: يمتلك شخصية مستقلة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
16

حيفا
سماء صافية
16

ام الفحم
سماء صافية
17

القدس
سماء صافية
17

تل ابيب
سماء صافية
17

عكا
سماء صافية
16

راس الناقورة
غائم جزئ
16

كفر قاسم
سماء صافية
17

قطاع غزة
غائم جزئ
13

ايلات
غيوم
16
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مولود الحوت: يمتلك شخصية مستقلة وقوية ويحب المغامرات

شخصية مواليد برج الحوت هي شخصية مستقلة. مولود برج الحوت يحب المغامرة والخروج، وغالبا ما يقود الطريق

شخصية مواليد برج الحوت هي شخصية مستقلة. مولود برج الحوت يحب المغامرة والخروج، وغالبا ما يقود الطريق. شخصيته قوية ومغناطيسية وغالبا ما تغري الآخرين على أن يحذوا حذوها لانها تجلب الإثارة في حياة الآخرين.


صورة توضيحيّة
صورة توضيحيّة

يتميز مولود برج الحوت بقوة تأثير شخصيته على الآخرين. يميل مولود برج الحوت الى المغامرة والمقامرة، ويترك انطباع على الآخرين أنه مثير، نابض بالحياة وثرثار. برج الحوت يميل إلى عيش حياة مغامرة ويرغب في أن يكون مركز الانتباه، وبحق كونه قائد وواثق طبيعي. مولود برج الحوت متحمس حول أهدافه ويتمتع بالتشويق وحب مطاردتها، وهو متهور جدا وعادة لا يفكر قبل أن يتصرف أو يتكلم. برج الحوت غالبا ما يقول كل ما يتبادر الى رأسه وعادة ما يندم على ذلك لاحقا!

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
أبراج معلومات الابراج
تأبَّطتُ سلمى| سرد: محمود مرعي
الشاعر العَروضي محمود مرعي يكتب عبر منبر العرب : تأبَّطتُ سلمى- كلام قابل للكلام

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
فادي عباس
عدوى التناوب - بقلم: فادي عباس
سميح خلف
لا تهدئة بدون هدنة /سميح خلف
حسن العاصي
مستقبل الأمة العربية وفلسطين/ حسن العاصي
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab