مولود الميزان: يتّسم بالإخلاص ويمكن الاعتماد عليه

مولود برج الميزان هو مخلص للغاية لأولئك الذين يقدرونه ويقدمون الدعم له، وهو من اكثر الابراج وافضلها في حماية والمحافظة على الاصدقاء او المعارف لفترة طويلة. واحدة من افضل الأشياء عن مولود برج الميزان هو قدرته على جعل الآخرين يشعرون بالرضا عن أنفسهم وحبهم لذاتهم، فهذه هي ميزة إيجابية تعود اليه لأنه في جعل الآخرين يشعرون بالرضا والمحبة والحنية، فإنها في المقابل تضفي هذا الشعور نفسه عليه. يمكن الاعتماد على مولود هذا البرج، فهو سيستمع إلى مشاكل الناس ويساعدهم ومع ذلك فإنه نادرا ما يعبر عن مشاعره العميقة الخاصة إلى أي شخص. الناس الذين يرغبون في تبادل الأفكار والآراء عاطفية العميقة مع مولود الميزان قد تفشل محاولتهم لانه نادرا ما يكشف هذا المولود عن يختلجه من عواطف. الصديق الميزان عادة ما يكون صديق مخلص لمدى ال حياة ويمكن الوثوق به.



صورة توضيحيّة

وما علاقته بالعمل والحياة المهنية؟ شخصيته القوية ستظهر وتتألق رغم ذلك، فعمليا ليس هناك اي شيء لا يمكن القيام به. لديه صفة المثابرة بشكل لا يصدق، وسوف يدافع عن ما يؤمن به. مع حدسه القوي، وحساسيته، وقوة الملاحظة والذكاء، سيكون لديه نجاحا كبيرا في أي شيء يقوم به. إنه رجل اعمال ومستثمر ممتاز وناجح بسبب قدرته وبديهيته ونفسيته وقدراته الإبداعية في التفكير.

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