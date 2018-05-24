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وفاة المربي صالح ابراهيم مراد من كفرمندا

انتقل الى رحمة الله تعالى يوم أمس الاربعاء 23.5.2018 المربي صالح ابراهيم مراد (ابو رامي) من قرية كفرمندا ، وتم تشييع جثمانه الطاهر بمشاركة المئات من اهالي القرية والمنطقة. تقبل التعازي في بيت نجل المرحوم رامي صالح مراد في حي المعاصر.

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وفاة المربي صالح ابراهيم مراد من كفرمندا
انتقل الى رحمة الله تعالى يوم أمس الاربعاء 23.5.2018 المربي صالح ابراهيم مراد (ابو رامي) من قرية كفرمندا ، وتم تشييع جثمانه الطاهر بمشاركة المئات

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