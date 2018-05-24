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الطقس: انخفاض على درجات الحرارة
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حاله الطقس

الناصرة
غيم
21

حيفا
غائم جزئ
21

ام الفحم
غيوم متفرقة
22

القدس
غائم جزئ
24

تل ابيب
غيوم متفرقة
23

عكا
غيم
21

راس الناقورة
غيم
22

كفر قاسم
غائم جزئ
24

قطاع غزة
سماء صافية
24

ايلات
سماء صافية
27
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الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يطرأ اليوم انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يطرأ اليوم انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية و يكون الجوغائما جزئياً الى صاف وحاراً نسبياً الى حار، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً ومعتدلة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الجمعة : يكون الجو غائما جزئياً وحاراً نسبياً الى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية،وفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجوغائما جزئياً الى صاف وحاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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الطقس انخفاض درجات الحرارة
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