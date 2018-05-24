طمرة: اطلاق النار على سيارة دون وقوع اصابات

جرى الليلة الماضية اطلاق النار على سيارة في احد الاحياء بمدينة طمرة، دون ان يسفر الحادث عن اصابات. وباشرت الشرطة التحقيق في الاسباب ولم تعرف الخلفية حتى الان.
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