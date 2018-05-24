القدس:شجار عنيف في حي الطور ومناشدة رجال الإصلاح بحل الإشكالية

وصلت قوات الشرطة الى مكان الحادث وباشرت بفحص الموضوع، حيث ان الخلفية غير معروفة

وقع بعد منتصف الليلة الفائتة شجار عنيف جدا في حي الطور بالقدس بين مجموعة شباب، حيث تخلله ضرب حجارة وحرق وشتائم.



هذا وقد تم تعميم رسالة على السكان ووجهاء الحي جاء فيها "بسم الله الرحمن الرحيم.إلى وجهاء عشائر القدس التوجه إلى بلدة الطور لحقن الدماء فهذا واجبنا جميعاً، فدمُ المسلم على المسلم حرام، وكُفوا عن هذه المهزلة. أبناء القدس الشريف يا من أزلتم بوابات الظلم عن أبواب المسجد الأقصى بصمودكم ورباطكم، استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم واتقوا الله في أنفسكم وحافظوا على أنفسكم وحافظوا على حرمة الشهر الفضيل".

هذا ووصلت قوات الشرطة الى مكان الحادث وباشرت بفحص الموضوع، حيث ان الخلفية غير معروفة.

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