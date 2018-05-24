اطلاق نار على قوات حرس الحدود غرب بيت لحم واعتقال المنفذ

قال المتحدث باسم الشرطة:" انه جرى اطلاق نار فجر اليوم على حاجز الانفاق في بيت جالا غرب بيت لحم.واطلاق النار استهدف قوات حرس الحدود المتمركزة عند الحاجز، فيما اعتقل منفذ العملية بعد اصابته بجراح وصفت بالطفيفة.دون وقوع اصابات".

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