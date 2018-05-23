المدرب نجوان غريّب: ريال مدريد أفضل من ليفربول بدرجات

يلتقي نادي ريال مدريد الاسباني بنادي ليفربول الانجليزي ضمن نهائي دوري الأبطال، مساء يوم السبت في تمام الساعة العاشرة الا ربعا على الاستاد الأوليمبي في العاصمة الأوكرانية كييف. وقال المدرب النصراوي نجوان غريّب عن توقعاته منها:"ريال مدريد أفضل من ليفربول بدرجات، وفي جميع الحلقات، وأعتقد أنه سيحظى باللقب للمرة الثالثة على التوالي، باشراف المدرب زين الدين زيدان. نرى أن كادر لاعبيه مجرب أكثر وأقوى، رغم الخط الهجومي الممتاز للانجليز بقيادة النجم محمد صلاح".



نجوان غريب

وأضاف نجوان غريّب أن عناصر النادي الملكي شبه متكاملة وحلقاته مترابطة، وكلها تعمل كخلية النحل من أجل المصلحة العامة، وسط سيطرة مطلقة على دوري الأبطال.

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