اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب الناصرة والقضاء أخبار اخبار محلية نتسيرت عيليت: الاحتفال بافتتاح ملعب العاب وأجهزة لياقة

أخبارNews & Politics

نتسيرت عيليت: الاحتفال بافتتاح ملعب العاب وأجهزة لياقة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متفرقة
16

حيفا
غائم جزئ
23

ام الفحم
غائم جزئ
23

القدس
غائم جزئ
23

تل ابيب
غائم جزئ
23

عكا
غائم جزئ
23

راس الناقورة
غيوم متفرقة
16

كفر قاسم
غائم جزئ
23

قطاع غزة
سماء صافية
22

ايلات
سماء صافية
31
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
الناصرة والقضاء

نتسيرت عيليت: الاحتفال بافتتاح ملعب العاب وأجهزة لياقة بدنية في حي الكراميم

أحتفل بافتتاح ملعب العاب وأجهزة لياقة بدنية في حي الكرميم في نتسيرت عيليت، وذلك بحضور رئيس بلدية نتسيرت عيليت رونين بلوت ونائبه د.شكري عواودة ود.باسل غطاس، وأعضاء من المجلس البلدي، وعدد من سكان نتسيرت عيليت العرب واليهود.

 

 أحتفل بافتتاح ملعب العاب وأجهزة لياقة بدنية في حي الكرميم في نتسيرت عيليت، وذلك بحضور رئيس بلدية نتسيرت عيليت رونين بلوت ونائبه د.شكري عواودة ود.باسل غطاس، وأعضاء من المجلس البلدي، وعدد من سكان نتسيرت عيليت العرب واليهود.

وهنأ بلوت سكان نتسيرت عيليت على هذا المشروع الضخم، كما تطرق الى مشاريع عديدة تعتزم البلدية على اتمامها لخدمة السكان العرب واليهود في المدينة.كما تحدث بلوت عن أهمية التآخي والمحبة والتعاون التي تشهدها الأجواء في المدينة مؤخرا مشددا على أهمية استمرار هذه الأجواء لا سيما في اعقاب الاحداث الأخيرة التي تجري على المستوى السياسي في البلاد.كما تحدث د.شكري عواودة متطرقا الى التعاون الذي كان بين الأطراف المختلفة بهدف خلق هذا المشروع ومشددا على ان الأجواء أصبحت إيجابية أكثر منذ استلام بلوت رئاسة البلدية، وذلك بعد المعاناة التي عاناها السكان العرب في المدينة والنضال الذي خاضته القائمة العربية في البلدية ضد الإدارة السابقة لتحصيل حقوق المواطنين العرب.

صور: نتسيرت عيليت: الاحتفال بافتتاح ملعب العاب وأجهزة لياقة

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
نتسيرت عيليت ملعب افتتاح العاب
نتسيرت عيليت: الاحتفال بافتتاح ملعب العاب وأجهزة لياقة
أحتفل بافتتاح ملعب العاب وأجهزة لياقة بدنية في حي الكرميم في نتسيرت عيليت، وذلك بحضور رئيس بلدية نتسيرت عيليت رونين بلوت ونائبه د.شكري عواودة ود.باسل غطاس، وأعضاء من المجلس البلدي، وعدد من سكان نتسيرت عيليت العرب واليهود.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نحن والاسراف برمضان..!/ بقلم: شاكر فريد حسن
نبيل عودة
فجر جديد يضيء سماء الناصرة/ بقلم: نبيل عودة
د. مصطفى البرغوثي
بطولة شعب لا يقهر/ بقلم: د. مصطفى البرغوثي
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab