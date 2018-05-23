نتسيرت عيليت: الاحتفال بافتتاح ملعب العاب وأجهزة لياقة بدنية في حي الكراميم

أحتفل بافتتاح ملعب العاب وأجهزة لياقة بدنية في حي الكرميم في نتسيرت عيليت، وذلك بحضور رئيس بلدية نتسيرت عيليت رونين بلوت ونائبه د.شكري عواودة ود.باسل غطاس، وأعضاء من المجلس البلدي، وعدد من سكان نتسيرت عيليت العرب واليهود.

وهنأ بلوت سكان نتسيرت عيليت على هذا المشروع الضخم، كما تطرق الى مشاريع عديدة تعتزم البلدية على اتمامها لخدمة السكان العرب واليهود في المدينة.كما تحدث بلوت عن أهمية التآخي والمحبة والتعاون التي تشهدها الأجواء في المدينة مؤخرا مشددا على أهمية استمرار هذه الأجواء لا سيما في اعقاب الاحداث الأخيرة التي تجري على المستوى السياسي في البلاد.كما تحدث د.شكري عواودة متطرقا الى التعاون الذي كان بين الأطراف المختلفة بهدف خلق هذا المشروع ومشددا على ان الأجواء أصبحت إيجابية أكثر منذ استلام بلوت رئاسة البلدية، وذلك بعد المعاناة التي عاناها السكان العرب في المدينة والنضال الذي خاضته القائمة العربية في البلدية ضد الإدارة السابقة لتحصيل حقوق المواطنين العرب.

صور: نتسيرت عيليت: الاحتفال بافتتاح ملعب العاب وأجهزة لياقة

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