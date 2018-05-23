إشراقات ماراثون الرّياضيّات في مدرسة مشيرفة الثّانويّة الشّاملة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب البيان التالي:"جرت نشاطات ماراثون الرّياضيات وفعاليّاته لطلبة الوحدات الرّابعة والخامسة من طبقة الصّفوف الحادية عشرة والثّانية عشرة. بدأ الماراثون السّاعة الخامسة حتّى الحادية عشرة ليلًا؛ بإرشاد الأساتذة: وجيه إغباريّة، وفيّاض اغبارية، ومحمّد موسى إغباريّة، وإياد إغباريّة. تخلّل الماراثون وجبة إفطار شهيّة للمشاركين جميعهم. أمّا النّشاطات؛ فاشتملت على حلّ تمارين مكثّفة تخصّ الموضوع، وحلّ أسئلة لامتحانات وزاريّة سابقة(بجروت)، والعمل في مجموعات صغيرة؛ لحلّ قضايا رياضيّة، والاستماع لصعوبات الطّلبة والتّجاوب معها. وهنا لا بدّ من شكر الأساتذة المشاركين على جهدهم المحمود، وحرصهم الكبير؛ لتكون نجاحات طلبتهم مميّزة. وشكر خاصّ للأستاذ إياد إغباريّة الّذي قام على ترتيب هذا اليوم وبرمجته. والشّكر موصول أيضًا للأساتذة: محمّد فوزي ورائف إغباريّة وخالد إغباريّة؛ لمساعدتهم في ضبط نشاطات الفعاليّة والحضور مع الطّلبة؛ للمساعدة في التّرتيبات. وقد أشاد د.عبد الكريم إغباريّة مدير المدرسة بنشاطات الماراثون وفقراته، وشكر كلّ مَن ساهم في إنجاحها.

صور: إشراقات ماراثون الرّياضيّات في مدرسة مشيرفة الثّانويّة

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