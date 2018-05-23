في الذكرى ال 70 نحيي مسيرة الشهداء الرابعة في الطنطورة في شهر رمضان - هدى صلاح الدين

في كل عام من شهر أيار نعود معًا الى قرية الطنطورة المهجرة, الى شاطئ الطنطورة, الى أجمل جميلات فلسطين التاريخية, لنحيي ذكرى المجزرة وذكرى شهداء الطنطورة, شهداء الوطن والأرض.

نقول وننكر في كل عام وفي كل يوم نعم لم ولن ننسى قرانا التي هجرت, اجدادنا الذين حفروا قبورهم بايديهم واعدموا, جداتنا التي اغتصبت, نعم لم ولن ننسى المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية عام النكبة وما زالت, اذ كانت ابشع المجازر مجزرة الطنطورة.

يصادف الثاني والعشرون من شهر ايار ذكرى المجزرة التي ارتكبتها كتيبة تابعة للواء الكسندروني, اعدم اعضائها كل من صادفوه, اعدموا ودفنوا اهالي الطنطورة في قبر جماعي في مدخل القرية, ما يعرف اليوم في شاطئ "دور".

من سيغفر لهم ارهابهم؟ من سيغفر لهم جرائهم ؟ من يسغفر لهم ظلمهم؟ من سينسينا قدسية حق العودة؟

هتفنا وسنبقى نهتف باننا نحن الصغار كبرنا ولم ولن ننسى ولم ولن نغفر.

لن تصبح قضيتنا حبر في كتب التاريخ ما زلنا هنا صامدون من على ارض الطنطورة واللجون والروحة و النقب ومن على كل بقعة في ارض فلسطين التاريخية.

وعلى ذلك جمعية فلسطينيات تدعوكم للمشاركة بمسيرة الشهداء الرابعة في الذكرى ال 70 لمجزرة الطنطورة

وذلك يوم الجمعة الموافق 25.05.2018 في تمام الساعة السادسة قبل الغروب، لنبدأ المسيرة امام مقبرة الشهداء الجماعية عند مدخل القرية ونسير معا حاملين مفتاح العودة, ونقيم وجبة الافطار من ثم نبدا امسية فلسطينية وطنية ملتزمة.

مشاركتكم واجب انساني ووطني للتأكيد على حقنا في أرضنا وعلى حق اهالي الطنطورة بالعودة.

كونوا على الوعد والموعد

مع احترامي,

هدى صلاح الدين عريدي

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