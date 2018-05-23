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كل العرب النقب أخبار محاكم وجنائيات حورة: اصابة شاب (25 عاما) بجراح خطيرة باطلاق نار

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حورة: اصابة شاب (25 عاما) بجراح خطيرة باطلاق نار
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النقب

حورة: اصابة شاب (25 عاما) بجراح خطيرة بعد تعرضه لاطلاق نار في مدخل القرية

اصيب مساء الاربعاء، شاب (25 عاما) بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في مدخل بلدة حورة بالنقب، وتم نقل الى المستشفى لتلقي العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث.

اصيب مساء الاربعاء، شاب (25 عاما) بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في مدخل بلدة حورة ب النقب ، وتم نقل الى المستشفى لتلقي العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث.

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حورة النقب اطلاق نار
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