حورة: اصابة شاب (25 عاما) بجراح خطيرة بعد تعرضه لاطلاق نار في مدخل القرية

اصيب مساء الاربعاء، شاب (25 عاما) بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في مدخل بلدة حورة ب النقب ، وتم نقل الى المستشفى لتلقي العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث.

إقرا ايضا في هذا السياق: