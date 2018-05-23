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كل العرب أخبار سياسة ايران: لن ننتظر إذن واشنطن لتطوير قدراتنا الدفاعية

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ايران: لن ننتظر إذن واشنطن لتطوير قدراتنا الدفاعية
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الجيش الإيراني: لن ننتظر إذن واشنطن لتطوير قدراتنا الدفاعية

قال مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى في خطاب أمام البرلمان في طهران إن بلاده لن تنحني لضغوط واشنطن عليها بالحد من أنشطتها العسكرية، ولن تنتظر الإذن من واشنطن للموافقة على تطوير قدراتها الدفاعية.

قال مسؤول عسكري إيران ي رفيع المستوى في خطاب أمام البرلمان في طهران إن بلاده لن تنحني لضغوط واشنطن عليها بالحد من أنشطتها العسكرية، ولن تنتظر الإذن من واشنطن للموافقة على تطوير قدراتها الدفاعية. ونقلت وكالة إرنا الرسمية للأنباء عن رئيس الأركان، الجنرال ميجور محمد باقري، قوله إن "القوات المسلحة الإيرانية الآن، بحمد الله، أكثر استعدادا لتطوير قدراتها الدفاعية".


روحاني - رويترز

وقال إن واشنطن ليس لديها الشجاعة لأي مواجهة عسكرية مع طهران، بحسب ما أوردته وكالة إرنا. ووصف باقري قادة الولايات المتحدة "بالخونة، القساة، المجرمين، المعزولين، الغاضبين، الفاسدين". وجاءت تصريحات باقري بعد يومين من قول وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن واشنطن ستفرض على إيران "أشد العقوبات صرامة في التاريخ" إن لم تقلص من نفوذها الإقليمي، وتحد من برنامج صواريخها.

واتهم بومبيو طهران بدعم جماعات في اليمن وسوريا ولبنان بالسلاح. ووصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تصريحات بومبيو بشأن إيران بأنها "غير حقيقية" وتعتمد على "أوهام". وقال إن واشنطن أصبحت رهينة لجماعات الضغط.

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ايران واشنطن الجيش الايراني
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أ.لا تجب الزكاة في حلي المرأة المتخذ للزينة إلاّ إذا كان الحلي بالغا من الكثرة إلى حد السّرف ( أي كثير عرفاً ) ، ويقدّر في عرفنا ب 500 غرام فأكثر ، فإذا كان لدى المرأة ذهبٌ أقل من ( 500 غرام ) للتزين فلا زكاة فيه ، وهذا مذهب الشّافعية .

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