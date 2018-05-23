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اصابة 7 اشخاص بحادث طرق في يافة الناصرة
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الناصرة والقضاء

اصابة 7 اشخاص بحادث طرق في يافة الناصرة

افاد علاء مروات من مركز كوبرا الطبي: انه وقع بعد ظهر الاربعاء، حادث طرق على الشارع الرئيسي في يافة الناصرة مقابل مركز هتسلا، مما اسفر عن اصابة 7 اشخاص وتواجد في المكان الطواقم الطبية التابعة لمركز الشفاء وطواقم مرام وتم نقل المصابين الى

افاد علاء مروات من مركز كوبرا الطبي:" انه وقع بعد ظهر الاربعاء، حادث طرق على الشارع الرئيسي في يافة الناصرة مقابل مركز هتسلا، مما اسفر عن اصابة 7 اشخاص وتواجد في المكان الطواقم الطبية التابعة لمركز الشفاء وطواقم مرام وتم نقل المصابين الى المشفى الانجليزي".

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