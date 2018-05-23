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أبو سنان: سيّدة تلد طفلها في المنزل- صورة
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عكا والمنطقة

أبو سنان: سيّدة تلد طفلها في المنزل بمساعدة طاقم حيّان الطبي

تمّت، اليوم الأربعاء، عملية ولادة مفاجئة داخل منزل في بلدة أبو سنان، حيث رزقت عائلة بطفل بصحة جيّدة بمساعدة الطاقم الطبيّ التابع لمركز حيّان


طاقم حيّان مع المولود الجديد

بعد فحص الطفل والأم تم نقلهما إلى مستشفى نهريا لإستكمال المراقبة الطبية بحالة ممتازة

تمّت، اليوم الأربعاء، عملية ولادة مفاجئة داخل منزل في بلدة أبو سنان، حيث رزقت عائلة بطفل بصحة جيّدة بمساعدة الطاقم الطبيّ التابع لمركز حيّان.

ووردنا في بيان صادر عن المركز أنّ "طاقم حيان للعلاج المكثف تلقى نداءً من بيت في أبو سنان حول ولادة رضيع. وبعد وصول الطاقم إتضح أن المرأة بمراحل متقدمة من الولادة، إذ قام الطاقم بإتمام ولادة طفل، الذي ولد بصحة جيدة. وبعد فحص الطفل والأم تم نقلهما إلى مستشفى نهريا لإستكمال المراقبة الطبية بحالة ممتازة"، بحسب حيّان.

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أبو سنان ولادة طفل حيّان
أبو سنان: سيّدة تلد طفلها في المنزل- صورة
تمّت، اليوم الأربعاء، عملية ولادة مفاجئة داخل منزل في بلدة أبو سنان، حيث رزقت عائلة بطفل بصحة جيّدة بمساعدة الطاقم الطبيّ التابع لمركز حيّان

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