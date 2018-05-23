لقاء عمل في مدرسة الرامة الشاملة على اسم حنّا مويس لطاقم موضوع الفيزياء البحثية



خلال اللقاء

الفيزياء البحثية تدرس في عشر مدارس فقط في البلاد وتمتاز مدرسة الرامة الشاملة بأنها الوحيدة في الشمال التي تدرس الفيزياء بـ10 وحدات تعليمية 5 منها بموضوع البحث

لقاء عمل خاص وحصري لطاقم معلمي موضوع الفيزياء البحثية من مدرسة الرامة الثانوية الشاملة على اسم حنّا مويس احتضنته المدرسة، مؤخرًا، حيث شارك في هذا اللقاء كل من المفتش القطري السيد تسفي اريكا والدكتور عموس كوهين وجميع معلمو الفيزياء البحثية في اسرائيل.

تجدر الاشارة الى أنّ الفيزياء البحثية تدرس في عشر مدارس فقط في البلاد وتمتاز مدرسة الرامة الشاملة بأنها الوحيدة في الشمال التي تدرس الفيزياء بـ10 وحدات تعليمية 5 منها بموضوع البحث.

هَدَف اللقاء الى تقييم المشاريع البحثية التي قام بها طلابنا من شريحتي الحوادي عشر والثواني عشر. كذلك تم فحص طرق تطوير هذا الفرع في مدرسة الرامة خاصة وفي البلاد عامة.



افتتح هذا اليوم رئيس المجلس السيد شوقي ابو لطيف والسيد مجيد فراج مدير قسم التربية والتعليم وقد قام بعد ذلك مدير المدرسة السيد ماجد قاسم بالقاء كلمة ترحيبية و عرض تاريخ المدرسة العريق وما تمتاز به من تعدد للتخصصات. وقد شدد الاستاذ ماجد على رؤيته المستقبلية بتطوير فرع الفيزياء وأهميته في بناء جيل افضل في رامتنا والمنطقة.

من الجدير ذكره ان اللقاء كان بمنتهى النجاح حيث أثنى على ذلك جميع الزّوار وعبّروا عن امتنانهم للمسيرة التعليمية وتقديرهم للعمل المشترك بين المدرسة وقسم التربية والتعليم.

وقد تقدمت ادارة المدرسة بالشكر الخاص لمؤسس هذا الفرع الذي عمل جاهداً على قيامه وتطويره المعلم الفاضل السيد صالح فراج والمعلمة ابداع خطيب و عاملة المختبر الاخت جمانة فارس على المشاركة الفعّالة في انجاح هذا اليوم المميز التي تنفرد به مدرسة حنا مويس في الرامة التي تفتخر وتعتز باستضافة هذه النخبة من معلمي ومفتشي موضوع الفيزياء.

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