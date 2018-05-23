مجموعة قروض نعرضها لكم بمناسبة حلول الشهر الكريم

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أبو سنان: سيّدة تلد طفلها في المنزل- صورة
تمّت، اليوم الأربعاء، عملية ولادة مفاجئة داخل منزل في بلدة أبو سنان، حيث رزقت عائلة بطفل بصحة جيّدة بمساعدة الطاقم الطبيّ التابع لمركز حيّان

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