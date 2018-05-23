مشتبه من اكسال أطلق الرصاص على أب وابنه بسبب خلاف على دفع ثمن أضرار حادث سيارة



صور من مكان الحادث/ شعبة الإعلام في شرطة إسرائيل

الشرطة في بيانها:

بعد ظهر يوم 10.5.2018 ، تلقت الشرطة بلاغًا حول أطلاق نار على أب وابنه (60 و30 عامًا) في قرية اكسال

من تحقيق أولي تبين أنّ المشتبه يبلغ من العمر 49 عاماً من سكان إكسال وقام باطلاق النار على الجزء السفلي من جسدي الضحايا ثم لاذ بالفرار من المكان

قبل وقوع الحادث وقعت مشاداة كلامية بين المشتبه والضحية الاب حول الأضرار التي لحقت ب سيارة الضحية اثر حادث وقع عندما قام ابن المشتبه بقيادة جرار زراعي في ارض زراعية

تمّ تقديم تصريح مدعٍ عام لمحكمة الصلح في الناصرة ضد مواطن (49 عامًا) من بلدة إكسال، وتُنسب له شبهات إطلاق رصاص بواسطة مسدس باتجاه أب وابنه وإصابتهما، على خلفية جدال فيما بينهم حول أضرار في سيارة الضحيتين، بحسب ما وردنا من الشرطة.

وجاء في بيان صادر عن وسيم بدر، المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي ما يلي:" أنهى محققو الشرطة جمع البينات والأدلة ضد رجل يبلغ من العمر 49 عاماً من قرية إكسال، يشتبه بأنّه قام بإطلاق نار بواسطة مسدس على أب وابنه خلال مشادة كلامية حول ضرر لحق بسيارة الضحيتين واصابتهما".

وتابع بيان الشرطة أنّه:"بعد ظهر يوم 10.5.2018 ، تلقت الشرطة بلاغًا حول أطلاق نار على أب وابنه (60 و30 عامًا) في قرية اكسال مما أدى الى اصابتهما بجراح ما بين طفيفة ومتوسطة. وفقا لذلك أُرسل أفراد من الشرطة إلى المكان وقاموا بنشر حواجز لرصد الجاني، هذا وقام محققو الشرطة بجمع البينات والادلة وشرعوا بالتحقيق في ملابسات الحادث.

من تحقيق أولي تبين أنّ المشتبه يبلغ من العمر 49 عاماً من سكان إكسال وقام باطلاق النار على الجزء السفلي من جسدي الضحايا ثم لاذ بالفرار من المكان.

وفي وقت لاحق، بعد تحقيق سريع ومُركز، تبيّن أنه قبل وقوع الحادث وقعت مشاداة كلامية بين المشتبه والضحية الاب حول الأضرار التي لحقت بسيارة الضحية اثر حادث وقع عندما قام ابن المشتبه بقيادة جرار زراعي في ارض زراعية.

وبعد أن لم يتفق الطرفان على دفع ثمن الأضرار وشتموا بعضهم الاخر خلال مكالمات هاتفية، قام المشتبه بدعوة الأب الضحية إلى المكان. وصل الاب الضحية مع شقيقه وابنه الذي كان هناك في وقت سابق، حيث وصل والد المشتبه هو الأخر الى المكان، عندئذٍ، فجأة وصلت الى المكان بسرعة سيارة من نوع رينو وعند توقفها، خرج المشتبه منها وهو يحمل مسدسًا، وقام باطلاق النار على الاب في القسم السفلي لجسمه وبعد ذلك أطلق النار على نجل الضحية، عندما اقترب لمساعدة والده الذي سقط على الأرض نتيجة لإطلاق النار. هذا وعاد المشتبه إلى سيارته ولاذ بالفرار"، كما ورد في بيان الشرطة.

تصريح مدعٍ عام

وأوضحت الشرطة:"في وقت لاحق في أعقاب التحقيقات المكثفة يبدو أن المشتبه وصل الى محطة شرطة العفولة صباح يوم 15/05/18، بعد جمع إفادات من الشهود الذين كانوا موجودين في الحادث والتحقيق مع المتورطين في القضية، قدمت النيابة العامة لواء الشمال تصريح مدع لمحكمة الصلح في الناصرة هذا وقبلت المحكمة على طلب تمديد توقيف المشتبه ومددته حتى 27.5.2018، الموعد الذي ستُقدم به لائحة اتهام وطلب تمديد توقيف المشتبه حتى نهاية الاجراءات القانونية".

واختتم بيان الشرطة:"شرطة اسرائيل ترى بشدة ظاهرة العنف واستخدام الأسلحة غير القانونية في إطار حل النزاعات الشخصية وتعمل بكل جهدها على جميع المستويات للحد من هذه الظاهرة إما عبر تحقيق مهني وسريع جنبًا الى جنب مع النيابة العامة ونيابة الشرطة. من حيث القبض على هؤلاء المجرمين وتقديمهم إلى العدالة ومحاكمتهم بشكل صارم والبحث عن الاسلحة غير القانونية المخباة ورصدها.

يشار إلى أنّه منذ بداية العام خلال نشاط مبادر به تم ضبط ورصد 133 بندقية ومسدسًا (38 منها من نوع ايروسميت تشبه في مظهرها للمسدس الأصلي) وغيرها من العشرات من الأسلحة غير القانونية.

كما تعمل الشرطة في المستوى التوعوي حيث تقوم بنشاط وقائي للتوعية من مخاطر هذه الافة بمشاركة القيادات الدينية والإجتماعي، الى جانب السلطات ال محلية ، كل هذا بهدف اجتثاث العنف الذي يؤثر على ال حياة اليومية للمواطنين الملتزمين بالقانون ويشكل خطرًا جسيمًا على حياة المواطنين الأبرياء"، إلى هنا البيان.

إقرا ايضا في هذا السياق: