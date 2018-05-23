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إصابة طفل من أم الفحم بوجهه إثر انفجار العاب نارية

في حادثة مؤسفة، نعرّض طفل من مدينة أم الفحم لإصابة خطيرة في الوجه، بعد أن انفجرت عبوة ألعاب النارية بيده، حيث يرقد الطفل للعلاج في المستشفى منذ أيام.

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اعتقال والد الشهيد خير حمدان من كفركنا
قامت قوات من الشرطة، بعد ظهر اليوم الاربعاء، باعتقال رؤوف حمدان، والد الشهيد خير الدين حمدان

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
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