إصابة طفل من أم الفحم بوجهه إثر انفجار العاب نارية

الطفل المصاب في المستشفى
الكثير من العائلات الفحماوية قد أعربت عن قلقها الشديد من استمرار ظاهرة بيع المفرقعات والالعاب النارية للاطفال من قبل اصحاب المحلات التجارية
في حادثة مؤسفة، نعرّض طفل من مدينة أم الفحم لإصابة خطيرة في الوجه، بعد أن انفجرت عبوة ألعاب النارية بيده، حيث يرقد الطفل للعلاج في المستشفى منذ أيام.
هذا، ويفيد مراسلنا أنّ الكثير من العائلات الفحماوية قد أعربت عن قلقها الشديد من استمرار ظاهرة بيع المفرقعات والالعاب النارية للاطفال من قبل اصحاب المحلات التجارية، الظاهرة التي تضاعفت في شهر رمضان المبارك، مطالبين اصحاب المحلات التجارية بالتوقف عن بيع هذه الالعاب الخطيرة خصوصا للاطفال والقاصرين.
وعلى الصعيد نفسه، ما زالت شرطة أم الفحم تنظم حملات تفتيش واسعة النطاق في المحلات التجارية بجميع الاحياء وذلك ضمن حملاتها لمحاربة ظاهرة التجارة وبيع الالعاب النارية والمفرقعات.
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