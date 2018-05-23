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مجلس الطلاب في القاسمي يعقد يوم الطالب
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المثلث الشمالي

مجلس الطلاب في القاسمي يعقد يوم طالب ثقافي ترفيهي ومميّز

سعى مجلس طلاب أكاديمية القاسمي برئاسة الطالبة خديجة بدارنة ونائبتها الطالبة هبة حندقلو، بتنظيم يومٍ ثقافيّ ترفيهيّ

صور من الفعاليات

اشتمل يوم الطالب على عدة فقرات مختلفة؛ بمشاركة جميع الطلاب من جميع التخصصات والسنوات

شارك اعضاء الطاقمين الاكاديمي والاداري في الفعاليات المختلفة التي قام عليها مجلس الطلاب

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن أكاديمية القاسمي في باقة الغربية، جاء فيه:"بكثير من الطاقات الإيجابية والجهد الكبير، سعى مجلس طلاب أكاديمية القاسمي برئاسة الطالبة خديجة بدارنة ونائبتها الطالبة هبة حندقلو، بتنظيم يومٍ ثقافيّ ترفيهيّ الذي توّج اسمه باسم الطالب؛ وذلك يوم الاثنين 14.5.2018 في حرم اكاديمية القاسمي.اشتمل يوم الطالب على عدة فقرات مختلفة؛ بمشاركة جميع الطلاب من جميع التخصصات والسنوات، كما وشارك اعضاء الطاقمين الاكاديمي والاداري في الفعاليات المختلفة التي قام عليها مجلس الطلاب".

وتابع البيان:"في القسم الأوّل من اليوم والذي ادارته الطالبة هبة حندقلو، اجتمع الطلاب في قاعة المؤتمرات واستمعوا الى كلمات من عميد الطلبة، د. نزيه ناطور الذي توجه للطلاب بالتهنئة لحلول الشهر الفضيل وشجّع الطلاب على استغلال اليوم في سبيل المتعة والراحة وتمنى للجميع عامًا طيّبًا. وألقت بعده رئيسة مجلس الطلاب الطالبة خديجة بدارنة كلمتها التي عززت فكرة الاستمتاع بهذا اليوم وبان يقوم الطلاب بكل الفعاليات في شتى ارجاء الكلية دون تقييد، وقد توجّهت بالشكر الكبير لكل القائمين والداعمين لنجاح هذا اليوم".وزاد البيان:"تخلل يوم الطالب أربع مسابقات، أوّلها كانت مسابقة "المُتحدث اللبق" بمشاركة الطلاب المتسابقين: نور كبها، قمر وتد، ابرار وتد والطالب محمود أبو صالح، وقد كانت اجواء حماسيّة رائعة لانتخاب أفضل متحدّث بينهم، بتصويت من الطلاب ولجنة التحكيم التي ضمت المحاضرين، د. سمير كتاني، د. نزيه ناطور، ود. سمير خلايلة.تبعتها مسابقة " الصوت النديّ" حيث شاركت فيها ثلاثة أصوات مميزة من الطلاب: هيثم خلايلة، عمر دراوشة واحمد دراوشة، وكان لهذه المسابقة وقع خاص على الحضور بعد الاستماع الى الأصوات النديّة الثلاثة. تلتها المسابقة عرض فيديو "بحبك يمّا" من انتاج مجلس الطلاب، مونتاج الطالبة دعاء عبد الهادي، وقد شارك بالفيديو طلاب القاسمي أنفسهم، حيث لاقى الفيديو اعجاب الطلاب وردود الفعل الممتزجة بالعاطفة والضحك.وختامًا تم عرض رسومات مختلفة في مسابقة " أجمل لوحة" من قبل الطالبات: ذكرى أبو مخ، سمر غنايم، ابرار وتد، هبة مجادلة وخديجة شميسي".

وأضاف البيان:"في القسم الثاني من اليوم، توجّه جميع الطلاب لساحات الأكاديمية؛ حيث النشاطات المختلفة التي شملت عدّة محطات والتي تهدف الى التعرّف على ثقافة المأكولات لدى الشعوب الاخرى، فكان تقديم وجبات من المطبخ الإيطالي والصيني والفلسطيني، بالإضافة الى المحطات الترفيهية المتنوعة كرسم الحنّاء من قبل الطالبات نجوان زعبي وذكرى أبو مخ والفنون التشكيلية مثل: التطريز والحفر على الخشب. كما وكانت محطات ترفيهية اخرى كمحطات التحديات، ألعاب الفيديو، زاوية القراءة والمعروضات الاخرى.يذكر انه تمّ مكافأة الطلاب الفائزين في المسابقات في فقرة في نهاية اليوم، حيث فاز الطالب محمود أبو صالح بمسابقة المتحدّث اللبق، وفي مسابقة الصوت الندي فاز الطالب هيثم خلايلة، أما في مسابقة أجمل لوحة فقد فازت الطالبة ابرار وتد بجائزة مقدمة من مكتبة فكرة. في ختام اليوم، تم عرض فقرة رقص باليه بتقديم من الطفلات المبدعات من مركزmai steps".

واختتم البيان:"يجدر بالتنويه أن هذا الحفل الكبير تمّ برعاية كل من: بونجور للمشاوي ومديره السيّد مهران عنبوسي، مدير موقع شوف وشوف تي في، السيّد تامر مقالدة، مدير أزهار مرجان، محمد إبراهيم عنبوسي، مدير دي جي الربيع، مراد أحمد مدنية، مخبر جدودنا ،أحمد سعيد بيادسة، مكتبة فكرة، منجد ومكرم غرّة، مركز ماي ستيبس، كلمنتينا وحلويات أبو سلطان".

صور: مجلس الطلاب في القاسمي يعقد يوم الطالب

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