فيديو: طائرة إسرائيلية تدمر قاربا في غزة فجر اليوم

الفيديو نقلًا عن سكاي نيوز العربية
ذكر الجيش الإسرائيلي أن الطائرات أصابت "أهدافا عسكرية تابعة للقوة البحرية لحماس" وأنفاقا تابعة للحركة شمالي قطاع غزة.
أظهر مقطع فيديو قاربًا تشتعل به النيران في غزة، بعد أن دمرته طائرة إسرائيلية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ولم ترد تقارير عن حدوث خسائر بشرية. وذكر الجيش الإسرائيلي أن الطائرات أصابت "أهدافا عسكرية تابعة للقوة البحرية لحماس" وأنفاقا تابعة للحركة شمالي قطاع غزة. وأضاف الجيش أن الضربات الجوية جاءت ردا على حادثة عبور مجموعة من الشبان السياج الحدودي وإشعال النار في موقع عسكري إسرائيلي، بحسب إدعاء الجيش.
وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على قطاع غزة، وسبق أن منعت قوارب أخرى من الوصول إلى الشاطئ.
ووصلت الاحتجاجات على امتداد الحدود بين إسرائيل وغزة ذروته في 14 مايو/أيّار، عندما أفادت مصادر طبية في القطاع بمقتل ما لا يقل عن 60 محتجا فلسطينيا بنيران إسرائيلية. وذكرت مصادر طبية في غزة أن 110 فلسطينيين قتلوا منذ بداية الاحتجاجات على الحدود في 30 مارس.
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