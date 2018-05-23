من كفرقاسم إلى تل أبيب: مسيرة حافلات احتجاجا على الاعتداء على السائق أدهم بدير



السائق أدهم بدير

كان سائق حافلة شركة اوفاكيم ادهم بدير من كفرقاسم قد تعرض صباح يوم امس لحادثة اعتداء من قبل ثلاثة شبان بهود في بيتح تكفا، مما اسفر عن اصابته ونقله الى مستشفى بلنسون في بينح تكفا لتلقي العلاج

انطلقت صباح اليوم مسيرة حافلات من كفرقاسم حتى تل ابيب، ذلك احتجاجا على حادثة الإعتداء على سائق الحافلة ادهم بدير (33 عاما) يوم أمس من قبل ثلاثة شبان يهود الذين شتموه ورشوه بغاز الفلفل. هذا وقد استنكر السائقين هذا الإعتداء وطالبوا العمل على معاقبة الفاعلين، وخاصة بان مثل هذه الأعمال سبق وان حدثت مع سائقين آخرين.

وكان سائق حافلة شركة اوفاكيم ادهم بدير من كفرقاسم قد تعرض صباح يوم امس لحادثة اعتداء من قبل ثلاثة شبان بهود في بيتح تكفا، مما اسفر عن اصابته ونقله الى مستشفى بلنسون في بينح تكفا لتلقي العلاج. وقال بدير: "انا اعمل على خط رقم 5 في بيتح تكفا. لدى وصولي الى منطقة يركونيم، طلب ثلاثة شبان يهود الصعود للحافلة بدراجاتهم الكهربائية، وقد ذكرت لهم بأن التعليمات لا تسمح بذلك كون هذه الدراجات لا يمكن طويها، وبعد ان رفضت طلبهم قاموا بشتمي ورشي بغاز الفلفل مما ادى الى اصابتي ولاذوا بالفرار".

ثم قال:" هذه هي المرة الأولى التي اتعرض بها لهجوم من هذا النوع، وكما يبدو أنّ خلفية هذا التصرف هي عنصرية بسبب انني سائق عربي، لا سيما ان ما قاموا به هو عمل خطير جدا ولا يمكن ان يمر مرور الكرام، بل من المفروض ان تصل الشرطة اليهم واعتقالهم حتّى لا يكرروا هذا العمل مع سائقين اخرين". هذا وقد فتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة ولم يبلغ عن اعتقال الضالعين".

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