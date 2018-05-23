اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب المثلث الشمالي أخبار اخبار محلية من كفرقاسم إلى تل أبيب: مسيرة حافلات احتجاجية

أخبارNews & Politics

من كفرقاسم إلى تل أبيب: مسيرة حافلات احتجاجية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
31

حيفا
غائم جزئ
31

ام الفحم
سماء صافية
30

القدس
سماء صافية
28

تل ابيب
سماء صافية
28

عكا
غائم جزئ
31

راس الناقورة
سماء صافية
31

كفر قاسم
سماء صافية
28

قطاع غزة
غيوم متفرقة
30

ايلات
سماء صافية
42
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
المثلث الشمالي

من كفرقاسم إلى تل أبيب: مسيرة حافلات احتجاجا على الاعتداء على السائق أدهم بدير

انطلقت صباح اليوم مسيرة حافلات من كفرقاسم حتى تل ابيب، ذلك احتجاجا على حادثة الإعتداء على سائق الحافلة ادهم بدير (33 عاما) يوم أمس من قبل ثلاثة شبان يهود

شارك هذا الفيديو الآن!


السائق أدهم بدير 

كان سائق حافلة شركة اوفاكيم ادهم بدير من كفرقاسم قد تعرض صباح يوم امس لحادثة اعتداء من قبل ثلاثة شبان بهود في بيتح تكفا، مما اسفر عن اصابته ونقله الى مستشفى بلنسون في بينح تكفا لتلقي العلاج

انطلقت صباح اليوم مسيرة حافلات من كفرقاسم حتى تل ابيب، ذلك احتجاجا على حادثة الإعتداء على سائق الحافلة ادهم بدير (33 عاما) يوم أمس من قبل ثلاثة شبان يهود الذين شتموه ورشوه بغاز الفلفل. هذا وقد استنكر السائقين هذا الإعتداء وطالبوا العمل على معاقبة الفاعلين، وخاصة بان مثل هذه الأعمال سبق وان حدثت مع سائقين آخرين.

وكان سائق حافلة شركة اوفاكيم ادهم بدير من كفرقاسم قد تعرض صباح يوم امس لحادثة اعتداء من قبل ثلاثة شبان بهود في بيتح تكفا، مما اسفر عن اصابته ونقله الى مستشفى بلنسون في بينح تكفا لتلقي العلاج. وقال بدير: "انا اعمل على خط رقم 5 في بيتح تكفا. لدى وصولي الى منطقة يركونيم، طلب ثلاثة شبان يهود الصعود للحافلة بدراجاتهم الكهربائية، وقد ذكرت لهم بأن التعليمات لا تسمح بذلك كون هذه الدراجات لا يمكن طويها، وبعد ان رفضت طلبهم قاموا بشتمي ورشي بغاز الفلفل مما ادى الى اصابتي ولاذوا بالفرار".
ثم قال:" هذه هي المرة الأولى التي اتعرض بها لهجوم من هذا النوع، وكما يبدو أنّ خلفية هذا التصرف هي عنصرية بسبب انني سائق عربي، لا سيما ان ما قاموا به هو عمل خطير جدا ولا يمكن ان يمر مرور الكرام، بل من المفروض ان تصل الشرطة اليهم واعتقالهم حتّى لا يكرروا هذا العمل مع سائقين اخرين". هذا وقد فتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة ولم يبلغ عن اعتقال الضالعين".

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
أدهم بدير احتجاج اعتداء سائق حافلة كفرقاسم
اعتقال والد الشهيد خير حمدان من كفركنا
قامت قوات من الشرطة، بعد ظهر اليوم الاربعاء، باعتقال رؤوف حمدان، والد الشهيد خير الدين حمدان

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نحن والاسراف برمضان..!/ بقلم: شاكر فريد حسن
نبيل عودة
فجر جديد يضيء سماء الناصرة/ بقلم: نبيل عودة
د. مصطفى البرغوثي
بطولة شعب لا يقهر/ بقلم: د. مصطفى البرغوثي
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab