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كل العرب فنانين فن عربي نجوم جوليا يحتفلون بإنتهاء تصوير المسلسل

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نجوم جوليا يحتفلون بإنتهاء تصوير المسلسل
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نجوم جوليا يحتفلون بإنتهاء تصوير المسلسل

إنتهى فريق عمل مسلسل جوليا بطولة النجمين ماغي بو غصن وقيس الشيخ نجيب من تصوير كافّة مشاهد العمل الذي يتم عرضه طيلة شهر رمضان المبارك

شاهدوا حلقات مسلسل جوليا من هنا 

ماغي بو غصن، شاركت الجمهور ومحبّي المسلسل بصورة تجمعها بزملائها والقائمين على العمل الذين احتفلوا بانتهاء التصوير

إنتهى فريق عمل مسلسل جوليا بطولة النجمين ماغي بو غصن وقيس الشيخ نجيب من تصوير كافّة مشاهد العمل الذي يتم عرضه طيلة شهر رمضان المبارك عبر قناة الـLBCI اللبنانية.

ماغي بو غصن، شاركت الجمهور ومحبّي المسلسل بصورة تجمعها بزملائها والقائمين على العمل الذين احتفلوا بانتهاء التصوير وبتعليقها عليها كتبت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: "مبارح انتهينا من تصوير جوليا مبروك جمال سنان ايلي حبيب مازن طه جويل بيطار سالم حدشيتي قيس شيخ نجيب تقلا شمعون جيسي عبدو وسام صباغ سلطان ديب نيكولا مزهر نريه يوسف وكل الممثلين والتقنيين بحبكن من قلب قلبي والف مبروك نجاحنا كلنا جوليا".

مسلسل جوليا يحقق نجاحاً ملحوظاً في رمضان 2018، وتدور أحداثه ضمن إطار كوميدي عن مشكلة نفسية تعاني منها ماغي بوغصن وتحاول البحث عن حل لها من أجل التخلص منها فتلجأ الى طبيب نفسي يلعب دوره قيس الشيخ نجيب والعمل من إنتاج شركة ايغل فيلم ز.

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جوليا مسلسل رمضان 2018 ماغي بو غصن
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