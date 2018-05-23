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انطلاقة بطولة كأس xl 2018 للسنة العاشرة
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وادي عارة

انطلاقة بطولة كأس xl 2018 للسنة العاشرة على التوالي

احتضنت بلدة كفرقرع، مساء أمس الثلاثاء، انطلاقة مباريات كأس xl 2018 للسنة العاشرة على التوالي، وذلك على ملعب متعدد الأهداف

صور من انطلاقة المباريات

شهدت المباريات منافسة قوية تميزت بالروح الرياضية العالية والتشجيع من قبل انصار الفرق الذين زينوا المدرجات باجواء رياضية خاصة

حامل اللقب فريق "ال سخنين ي" – سخنين استهل مشاركته هذا العام بالانتقال الى المرحلة القادمة على حساب فريق خالد بن الوليد – قلنسوة، بعد أن فاز عليه بالنتيجة 3-1

احتضنت بلدة كفرقرع، مساء أمس الثلاثاء، انطلاقة مباريات كأس xl 2018 للسنة العاشرة على التوالي، وذلك على ملعب متعدد الأهداف في القرية التعليمية كفرقرع. وقد شهدت المباريات منافسة قوية تميزت بالروح الرياضية العالية والتشجيع من قبل انصار الفرق الذين زينوا المدرجات باجواء رياضية خاصة.

حامل اللقب فريق "السخنيني" – سخنين استهل مشاركته هذا العام بالانتقال الى المرحلة القادمة على حساب فريق خالد بن الوليد – قلنسوة، بعد أن فاز عليه بالنتيجة 3-1، علما أنّ فريق قلنسوة سجل أولا الا أنّ فريق "السخنيني" حامل اللقب سجل ثلاثة اهداف ليخطف بطاقة التأهل الى المرحلة القادمة.

عمر قسوم حارس مرمى فريق "السخنيني" أعرب عن سعادته وفرحته من تحقيق الفوز والانتقال الى المرحلة القادمة، وقدّم شكره وتحيته لشركة xl راعية هذا الدوري، وقال قسوم:"نقدم شكرنا وامتناننا لشركة xl التي ترعى هذا الدوري للسنة العاشرة على التوالي، وتمنح الشبيبة في المجتمع العربي عيش روعة رمضان.. شكرا لجميع اللاعبين الذين قدموا منافسة رياضية عالية تميزت بالروح الرياضية العالية، لقد لعبنا مباراة ابطال وسنستمر بمثل هذا الأداء من اجل الحفاظ على اللقب".

المباراة الأكثر اثارة في هذه الليلة كانت التي جمعت فريقي اتحاد معاوية بفريق آل محاجنة – ام الفحم في مباراة ديربي ناري انتهت بفوز ام الفحم بالنتيجة 3-2، الفريق الفحماوي تفوق بالنتيجة 2-0 الا ان فريق معاوية استطاع وبقوة العودة الى المباراة وفرض التعادل 2-2 الا ان اللاعب المتميز في صفوف ام الفحم صالح محاجنة استطاع ان يسجل هدف الفوز في الثواني الأخيرة من المباراة ليهدي فريقه بطاقة التأهل الى المرحلة القادمة من التصفيات.

الفوز الأكبر في اليوم الأول من تصفيات كأس xl2018 كان من نصيب فريق نجوم المثلث والذي فاز بالنتيجة 5-0 على فريق أبناء مصمص حيث استطاع اللاعب كرم عبد من تسجيل ثلاثة اهداف ليهدي فريقه بطاقة التأهل.

فريق بونجور وسيم باقة الغربية استطاع هو الاخر من الانتقال الى المرحلة القادمة من التصفيات حين فاز بالنتيجة 3-0 على فريق ابو صلاح- جامعة تل ابيب، حيث استطاع فريق باقة الغربية بلوغ المرحلة القادمة بعد ان كان الأفضل طيلة دقائق المباراة وسيطرة سيطرة تامة على مجريات المباراة وترجمة سيطرته بتسجيله ثلاثة اهداف من قبل اللاعب اسلام مواسي هدفين ونور غنايم أضاف هدفا اخرا.

فريق الضيعة باقة الغربية انتقل هو الاخر الى المرحلة القادمة من التصفيات بعد ان فاز بالنتيجة 3-1 على فريق نجوم باقة الغربية في مباراة شهدت مستوى عال من الأداء من قبل الفريقين، واستطاع علي الجش ان يسجل هدفين لصالح فريقه الضيعة وأضاف اللاعب محمد أبو حسين هدفا اخرا، في المقابل سجل اللاعب سلطان زعبي هدف نجوم باقة الغربية الوحيد.

فريق الالتراس – كفرقاسم استطاع ان يتأهل الى المرحلة القادمة بالركلات الترجيحية بعد فوزه في مباراة الديربي القسماوي امام فريق المحفور – كفرقاسم في مباراة شهدت منافسة قوية ما بين الفريقين حسمها لصالحه فريق الالتراس ليتأهل الى المرحلة القادمة من التصفيات.

اسلام مواسي لاعب فريق بونجور وسيم باقة الغربية اعرب عن سعادته وفرحته العارمة من تأهل فريقه الى المرحلة القادمة شاكرا لاعبيه على الأداء الكبير الذي قدموه في المباراة الأولى، وقال اسلام مواسي:"نشكر شركة xl والتي تنظم هذا الدوري للسنة العاشرة على التوالي في أجواء رياضية حماسية خاصة، كلي ان نستطيع هذا العام ان نحصد اللقب خصوصا اننا بنينا فريقا مجربا بهدف الفوز باللقب".

علي الجش لاعب فريق الضيعة – باقة الغربية أشاد بالروح الرياضة العالية التي اظهرها لاعبي الفرق المشاركة بالرغم من المنافسة القوية اليت شهدتها المباريات، وقال علي الجش:"بلا شك ان مجتمعنا بحاجة الى مثل هذه البطولات والفعاليات الرياضية بهدف دعم وتشجيع الكوادر الرياضية الشبابية. شكرا لشركة xl على هذه المبادرة والرعاية ونتمنى لجميع الفرق النجاح في تصفيات كأس xl2018".

صور: انطلاقة بطولة كأس xl 2018 للسنة العاشرة

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