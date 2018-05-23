عسفيا تعاني مرة اخرى من مشكلة قطع المياه في ظل الاجواء الخماسينية

وجيه كيوف رئيس المجلس المحلي اوضح في عدة مناسبات أن ذلك يعود جراء الضغوطات التي تقوم بها الوزارة وميكوروت بسبب عدم دخول عسفيا لمجمع المياه

قامت شركة ميكوروت للمياه بقطع المياه للمرة الثانية على التوالي خلال اسبوع واحد عن بيوت في قرية عسفيا وذلك بسبب دين المجلس المحلي المتراكم لشركة ميكوروت حيث يصل الدين لما يقارب 9 مليون شاقل.

شركة ميكوروت كانت قد اوضحت أن مجلس محلي عسفيا لم يدفع المستحقات للشركة منذ عدة اشهر.

وجيه كيوف رئيس المجلس المحلي اوضح في عدة مناسبات أن ذلك يعود جراء الضغوطات التي تقوم بها الوزارة وميكوروت بسبب عدم دخول عسفيا لمجمع المياه.

نتيجة للوضع الراهن فإن المواطن العسفاوي خاصة في هذه الأجواء الخماسينية الصعبة يدفع الثمن وبالذات المدارس والروضات والحارات المرتفعة.

المياه ستعود لمجاريها في ساعات الظهيرة.

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