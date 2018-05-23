سيدة تنتحل شخصية شرطية في الناصرة والشرطة تحقق معها



المشتبهة- تصوير: الشرطة

تم اقتياد المشتبهة للتحقيق في محطة الشرطة

وصل الى موقع العرب بيان من شرطة الشمال، جاء فيه: "تم يوم أمس الاشتباه بشابة ترتدي زيا شرطيا وعندما توجه اليها افراد الشرطة وعندما استجوبوها تبين أن الحديث يدور عن سيدة في الاربعينات من عمرها تنتحل شخصية شرطية وفي حقيبتها مستندات شرطية، هذا وتم اقتياد المشتبهة للتحقيق في محطة الشرطة"، وفقا للبيان.

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