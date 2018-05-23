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كل العرب كوكتيل غرائب وطرائف صيف الحب يزهر من قلب لندن

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صيف الحب يزهر من قلب لندن
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صيف الحب يزهر من قلب لندن

تحت عنوان صيف الحب انطلق الثلاثاء، مهرجان تشيلسي إن بلوم في لندن وهو عرض سنوي للفن الزهري، ويعد أفضل برنامج للزهور في العالم يلهم الملايين ويقود الطريق في تصميم الحديقة المبتكر.

الزهور أمام المتاجر

تحت عنوان صيف الحب انطلق الثلاثاء، مهرجان تشيلسي إن بلوم في لندن وهو عرض سنوي للفن الزهري، ويعد أفضل برنامج للزهور في العالم يلهم الملايين ويقود الطريق في تصميم الحديقة المبتكر.ويشارك أكثر من ستين متجرًا ومطعمًا في المهرجان وتتنافس الشركات ال محلية للحصول على الجوائز، الممنوحة من قضاة RHS (الجمعية الملكية البستانية). وحضرت الافتتاح راعية الجمعية الملكة "إليزابيث"، وزوجها الأمير "فيليب"، والأمير "هاري"، وحفيدة الملكة "زارا فيليبس"، والأميرة "بياتريس"، وحرص ممثلون ومشاهير على حضور المعرض.

ويضُم المعرض آلاف الزهور ، ويتطلب إنشاء المعرض حوالي 800 شخص يعملون على مدار 33 يوما، بحسب موقع "فيزيت بريتان" المتخصص في ترويج السياحة ببريطانيا.

صور: صيف الحب يزهر من قلب لندن

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