شابة (24 عامًا) خطيبي خيرني بينه وبين عملي!

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الرسالة كالتالي:

مرحبا للكل أنا عمري 24 سنة، خلصت تعليم وكل اشي وخطبت بشكل تقليدي، اسا بلشت شغل بمجال غير تعليمي بس الحمدلله منيح ولقدام ممكن اتقدم فيه، المشكلة انه خطيبي بغار كتير وبلش يخيرني بينه وبين شغلي وبضل يطلب مني انه اترك شغلي وأقعد في البيت! وانا بديش هيك شو اعمل؟

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