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كل العرب مجتمع قصة من الحياة شابة (24 عامًا) خطيبي خيرني بينه وبين عملي!

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شابة (24 عامًا) خطيبي خيرني بينه وبين عملي!
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شابة (24 عامًا) خطيبي خيرني بينه وبين عملي!

مرحبا للكل أنا عمري 24 سنة، خلصت تعليم وكل اشي وخطبت بشكل تقليدي، اسا بلشت شغل بمجال غير تعليمي بس الحمدلله منيح ولقدام ممكن اتقدم فيه، المشكلة انه خطيبي بغار كتير وبلش يخيرني بينه وبين شغلي وبضل يطلب مني انه اترك شغلي وأقعد في البيت! وان


صورة توضيحيّة

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:  

مرحبا للكل أنا عمري 24 سنة، خلصت تعليم وكل اشي وخطبت بشكل تقليدي، اسا بلشت شغل بمجال غير تعليمي بس الحمدلله منيح ولقدام ممكن اتقدم فيه، المشكلة انه خطيبي بغار كتير وبلش يخيرني بينه وبين شغلي وبضل يطلب مني انه اترك شغلي وأقعد في البيت! وانا بديش هيك شو اعمل؟

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