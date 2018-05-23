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ادارة هبوعيل أم الفحم تتفق مع المدرب أوزان
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وادي عارة

ادارة هبوعيل أم الفحم تتفق مع المدرب أوزان

بدأت ادارة فريق هبوعيل أم الفحم في الاعداد مبكّرا للموسم الكروي المقبل، ضمن تنافسه في مباريات دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية. وقد اتفقت الادارة الفحماوية مع المدرب موريس أوزان، ابن بيسان، والمرتقي مع فريق هبوعيل عما اكسال الى مستوى

  جاء الاتفاق مع أوزان في وقت مبكّر، بهدف اعداد فريق قوي ينافس من أجل كسب بطاقة الصعود الى الممتازة

بدأت ادارة فريق هبوعيل أم الفحم في الاعداد مبكّرا للموسم الكروي المقبل، ضمن تنافسه في مباريات دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية. وقد اتفقت الادارة الفحماوية مع المدرب موريس أوزان، ابن بيسان، والمرتقي مع فريق هبوعيل عما اكسال الى مستوى فرق دوري الدرجة الممتازة.

وقد جاء الاتفاق مع أوزان في وقت مبكّر، بهدف اعداد فريق قوي ينافس من أجل كسب بطاقة الصعود الى الممتازة. وأكد أوزان على أنه سيعمل على نار هادئة لاعداد الفريق كما يجب، مثنيا على الادارة والجمهور.ويتم فحص امكانية استقدام لاعبين مجربين الى الفريق، ومن بينهم المهاجم ليرون أليميلخ، والمشارك حاليا مع فريق عيروني طبريا في اختبارات الصعود.

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هبوعيل أم الفحم أوزان
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