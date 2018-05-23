مجهولون يضرمون النيران بسيارة في قلنسوة

الشرطة لم تتعرف حتى الأن على هوية صاحب ال سيارة

اقدم مجهولون بعد منتصف الليلة الفائتة بإضرام النيران بسيارة بحي الكروم في قلنسوة، مما اسفر عن اضرار دون اي اصابات تذكر.هذا ووصلت سيارة الإطفاء الى المكان وقام الطاقم بإخماد النيران ومباشرة التحقيق في اسباب الحريق بالتعاون مع الشرطة، حيث يستدل من المعلومات الأولية ان الحريق بفعل فاعل، كما ان الشرطة لم تتعرف حتى الأن على هوية صاحب السيارة.

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