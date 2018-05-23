اصابة شابين خلال شجار ببلدة مجد الكروم

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه:" طواقم حيان قامت مساء الثلاثاء، بتقديم العلاج لشابين بالثلاثينات من عمرهما بعد اصابتهما بشجار بقرية مجد الكروم حيث وصفت حالة احدى الاصابات بالمتوسطة المستقرة والاخرى بالطفيفة وتم نقلهما الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج".

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