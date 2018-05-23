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كل العرب وادي عارة جامعات / مدارس اخبار المدارس اضراب في المدرسة الابتدائية بقرية زلفة

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اضراب في المدرسة الابتدائية بقرية زلفة
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وادي عارة

لجنة الآباء في المدرسة الابتدائية بقرية زلفة: تعليق الدراسة اليوم

وصل الى مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من لجنة الآباء في المدرسة الابتدائية بقرية زلفة جاء فيه:أهلنا الكرام في قريتنا الحبيبة، نظرا للوضع السيئ للغاية الذي وصلت إليه المدرسة من حيث النظافة وصحة ابنائنا، ورغم تحذيراتنا المتكررة وال

 لجنة الاباء: 
توقف عمال النظافة عن العمل في المدرسة بسبب عدم دفع الأجور

وصل الى مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من لجنة الآباء في المدرسة الابتدائية بقرية زلفة جاء فيه:"أهلنا الكرام في قريتنا الحبيبة، نظرا للوضع السيئ للغاية الذي وصلت إليه المدرسة من حيث النظافة وصحة ابنائنا، ورغم تحذيراتنا المتكررة والمفاوضات المتواصلة مع المجلس فأن الأخير لم يلتزم التعهدات المتكررة بدفع المستحقات لمقاول النظافة، وقد حاولنا بشكل حثيث ان نصل إلى حل دون جدوى للاسف والسبب عجز المجلس عن دفع المستحقات".


واضاف البيان:" قد توقف عمال النظافة عن العمل في المدرسة بسبب عدم دفع الأجور.وقد وصل الوضع في المدرسة من حيث النظافة والبيئة إلى حد لا يتوافق مع أدنى المتطلبات الإنسانية.وبناء عليه نعلن آسفين عن تعليق الدراسة اليوم الاربعاء ما لم يتم تعهد المجلس بضمان استمرار عمال النظافة حتى نهاية السنة وانتم مدعوون للنزول إلى المدرسة للوقوف على الوضع المزري الذي وصلت اليه النظافة في المدرسة".

هذا وقد اتصل مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب بالجهات المسؤولة في مكتب رئيس المحلي وفِي حال وصل تعقيب حول الإضراب سنقوم بنشره .

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لجنة الآباءزلفة: تعليق الدراسة
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