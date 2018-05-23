لجنة الآباء في المدرسة الابتدائية بقرية زلفة: تعليق الدراسة اليوم

لجنة الاباء:
توقف عمال النظافة عن العمل في المدرسة بسبب عدم دفع الأجور
وصل الى مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من لجنة الآباء في المدرسة الابتدائية بقرية زلفة جاء فيه:"أهلنا الكرام في قريتنا الحبيبة، نظرا للوضع السيئ للغاية الذي وصلت إليه المدرسة من حيث النظافة وصحة ابنائنا، ورغم تحذيراتنا المتكررة والمفاوضات المتواصلة مع المجلس فأن الأخير لم يلتزم التعهدات المتكررة بدفع المستحقات لمقاول النظافة، وقد حاولنا بشكل حثيث ان نصل إلى حل دون جدوى للاسف والسبب عجز المجلس عن دفع المستحقات".
واضاف البيان:" قد توقف عمال النظافة عن العمل في المدرسة بسبب عدم دفع الأجور.وقد وصل الوضع في المدرسة من حيث النظافة والبيئة إلى حد لا يتوافق مع أدنى المتطلبات الإنسانية.وبناء عليه نعلن آسفين عن تعليق الدراسة اليوم الاربعاء ما لم يتم تعهد المجلس بضمان استمرار عمال النظافة حتى نهاية السنة وانتم مدعوون للنزول إلى المدرسة للوقوف على الوضع المزري الذي وصلت اليه النظافة في المدرسة".
هذا وقد اتصل مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب بالجهات المسؤولة في مكتب رئيس المحلي وفِي حال وصل تعقيب حول الإضراب سنقوم بنشره .
إقرا ايضا في هذا السياق:
- لجنة الآباء في أم الفحم بعد رشّ الغاز المسيّل للدموع: سنلاحق الجناة ونرجو ضبط النفس
- جلجولية: لجنة الآباء في الرازي تنظم يوما تطوعيا لتنظيف وصيانة المدرسة
- لجنة الآباء في الرازي جلجولية تطالب بصيانة المدرسة والرئيس يهدد بالاضراب
- لجنة الآباء في القفزة الناصرة: نثمن موقف البلدية واخراج الطلاب من دائرة الخلاف
- منع مدير اعدادية دبورية من دخول المدرسة ولجنة الآباء تبحث اعلان الاضراب
- إعادة إنتخاب محمد لطفي رئيسا للجنة الآباء المحلية في أم الفحم
- لجنة الآباء في ابن خلدون رهط: نعلن الاضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبنا
- لجنة الآباء: اضراب في مدارس جسر الزرقاء بسبب فقدان معايير الأمن والأمان
- لجنة الآباء في شعب: نستنكر الاعتداء على أحد المعلمين ونطالب بمحاربة العنف