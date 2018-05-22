كفرقرع: اصابة شابين من عارة والطيبة بجراح متوسطة بعد تعرضهما لاطلاق نار

اصيب مساء الثلاثاء، شابين بجراح متوسطة اثر تعرضهما لاطلاق نار في بلدة كفرقرع.هذا ويفيد مراسلنا الى ان الحادث قد وقع بشارع البير شمالي كفرقرع حيث قامت قوات الإسعاف بنقل المصاب الى المستشفى بينما باشرت الشرطة التحقيق بالحادث.وعلم ان المصابين من مدينة الطيبة وبلدة عارة.
صور: كفرقرع: اصابة شابين بجراح متوسطة باطلاق نار
إقرا ايضا في هذا السياق:
- كفرقرع: الاحتفال بتخرج 24 طالبا مؤهلًا للإسعاف الأولي
- كفرقرع تفجع بوفاة الشاب مراد كساب (36 عامًا)
- إنطلاق دوري رمضان لكرة القدم المصغرة في كفرقرع بمشاركة مميزة
- مجلس الطلاب البلدي في كفرقرع يعايد المواطنين بشهر رمضان بمبادرة مميزة
- كفرقرع: إصابة شاب بجراح متوسطة جراء تعرّضه لإطلاق نار
- كفرقرع: وفاة الحاجة حفيظة عبد الرحمن بدوية
- منتخب ابن سينا كفرقرع للبحث العلمي يتأهل إلى النهائيات بالقدس
- هيئة أئمة مساجد كفرقرع: استثمروا رمضان بالطاعات
- كفرقرع: اندلاع حريق بأحد أعمدة الكهرباء المركزية في الحي الشمالي