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كل العرب وادي عارة أخبار محاكم وجنائيات كفرقرع: اصابة شابين بجراح متوسطة باطلاق نار

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كفرقرع: اصابة شابين بجراح متوسطة باطلاق نار تصوير: -
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وادي عارة

كفرقرع: اصابة شابين من عارة والطيبة بجراح متوسطة بعد تعرضهما لاطلاق نار

اصيب مساء الثلاثاء، شابين بجراح متوسطة اثر تعرضهما لاطلاق نار في بلدة كفرقرع.هذا ويفيد مراسلنا الى ان الحادث قد وقع بشارع البير شمالي كفرقرع حيث قامت قوات الإسعاف بنقل المصاب الى المستشفى بينما باشرت الشرطة التحقيق بالحادث.

 

 اصيب مساء الثلاثاء، شابين بجراح متوسطة اثر تعرضهما لاطلاق نار في بلدة كفرقرع.هذا ويفيد مراسلنا الى ان الحادث قد وقع بشارع البير شمالي كفرقرع حيث قامت قوات الإسعاف بنقل المصاب الى المستشفى بينما باشرت الشرطة التحقيق بالحادث.وعلم ان المصابين من مدينة الطيبة وبلدة عارة.

صور: كفرقرع: اصابة شابين بجراح متوسطة باطلاق نار

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كفرقرع اطلاق نار عارة الطيبة
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