اعبلين: اصابة سائق دراجة نارية بجراح بعد تعرضه لحادث تصادم مع سيارة خصوصية

افاد الناطق بلسان شرطة الشمال في بيانٍ عممه على وسائل الإعلام:"ان حادث طرق وقع مساء اليوم الثلاثاء على المفترق المؤدي الى بلدة اعبلين وذلك جراء تصادم بين مركبة خصوصية ودراجة نارية، حيث اصيب نتيجة الحادث سائق الدراجة النارية البالغ من العمر 24 عامًا من سكان مدينة سخنين بجراح متوسطة حتى خطيرة ونقل على اثرها الى مستشفى رمبام الحكومي في مدينة حيفا لتلقي العلاج".
وتابع الناطق بلسان الشرطة في بيانه:"ان محققي شرطة السير وصلوا الى المكان وشرعوا بتقصي الحقائق وجمع الأدلة والبينات للتوصل الى ملابسات وقوع الحادث".
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