مجهولون يحطمون مركبة شاب ويعتدون عليه ويتسببون بإصابته قرب طمرة

افاد الناطق بلسان مركز آدم ميدكس الطبي في مدينة طمرة:"ان بلاغًا وصل الى بدالة المركز حول تعرض شاب للإعتداء واصابته بجراح في احدى محطات الوقود في المنطقة على شارع رقم 70، حيث وصلت الى المكان الطواقم الطبية التي عملت على تقديم الإسعافات الأولية للشاب المصاب ونقله الى المستشفى وهو يعاني من جراح طفيفة".
وقال مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب ان الحديث يدور حول تعرض الشاب المصاب لإعتداء من قبل مجهولين الذين حطموا سيارته وتسببوا بأضرار جسيمة لها.
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