اصابة شاب (30 عامًا) بجراح خطيرة في حادث طرق على شارع رقم 2 قرب نتانيا

افاد الناطق بلسان مؤسسة ايحود هتسلاه الطبية في لواء المركز:"ان بلاغًا وصل الى بدالة المؤسسة على الرقم 101 حول حادث طرق ذاتي تخلله اصطدام مركبة خصوصية بالجدار الحديدي الواقي الى جانب الطريق على شارع رقم 2 قرب مفترق اينشتاين بإتجاه الشمال من نتانيا، بحيث هرع الى المكان الطواقم التابعة للمؤسسة وعملوا على تقديم الإسعافات الأولية لشاب مصاب يبلغ من العمر 30 عامًا، ذلك بعد ان تم تخليصه من ال سيارة على يد طواقم الإنقاذ والإطفاء، بحيث وصفت حالته على انها خطيرة". وجاء في البيان:"ان المصاب نقل على يد طواقم العلاج المكثف التي وصلت الى المكان وهو يعاني من اصابة بالغة الخطورة وهو فاقد للوعي".
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