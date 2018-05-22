شهيدة التخلف – رانية مرجية

صور باهتة
طفولة قاسية
نصف امرأة
تبحث
عن ذرة حرية
تحاول
الخروج عن المعتاد
تجلد
بسياط ذكورية
تذبح
كنعجة او شاه
تحملها
ملائكة الرب
مباشرة الى السماء
شهيدة التخلف هي
فلا شرف
لمن يبيح قتل النساء
القديس
كان جميلاً
حتى أني أحلم أن يحتضني
نضيء بالدمع نور القيامة والأقصى
ونتبادل بعض الحروف
أو بعض القبل المقدسة
وأمضي الى الجنة
دون عائق
وأبحث عن من يعرفني
ونفيض بالتراتيل
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