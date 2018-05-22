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الاحتفال بافتتاح بيت الطالب في الرملة
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الاحتفال بافتتاح بيت الطالب في الرملة

تم مؤخرا الاحتفال بافتتاح بيت الطالب في مدينة الرملة باشراف المربية سما شاهين. حضر الاحتفال رئيس بلدية الرملة السيد ميخائل فيدال – عضو المجلس البلدي المحامي موسى سابا وشخصيات اجتماعية وثقافية ، ابناء العائلة وجمهور غفير من اللد ، الرملة و

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب البيان التالي:"تم مؤخرا الاحتفال بافتتاح بيت الطالب في مدينة الرملة باشراف المربية سما شاهين. حضر الاحتفال رئيس بلدية الرملة السيد ميخائل فيدال – عضو المجلس البلدي المحامي موسى سابا وشخصيات اجتماعية وثقافية ، ابناء العائلة وجمهور غفير من اللد ، الرملة والمنطقة.

تخلل الاحتفال كلمة ترحيب من قبل المربية سما شاهين – مديرة المركز ورئيس بلدية الرملة ميخائل فيدال الذي أشاد وأثنى على اقامة " بيت الطالب " واهميته من الناحية التعليمية – الثقافية والتربوية.

"مركز الطالب " – هدفه ان يجد فيه الطالب من يساعده في تقوية مهاراته وسد احتياجاته العلميّة في مختلف المواضيع واللغات : اللغة العربية ، الانكليزية والعبرية والرياضيات ، ودورات تحضيرية للصف الاول ، وحل الوظائف ، وورشات ترفيهية ربيعية وصيفية بمساعدة معلمين أكفاء وذوي خبرة في مجال التدريس ويتمتعون برحابة الصدر والصبر والالتزام والاهم بالرسالة التعليمية.

بيت الطالب الجديد – هو للطلاب النافذة المشرّعة لرؤية مستفبلهم المضيء والناجح.

ويشار ان المركز ايضا هو للطلاب الموهوبين اصحاب الطموح العالية للتقدم وكذلك سيقوم المركز بتنظيم محاضرات وورشات عمل للاهالي واولادهم .

نتمنى للمركز الجديد والقائمين عليه التقدم والنجاح لانه يعود بالفائدة على ابنائنا في المجتمع .

قُدما والى الامام.

صور: الاحتفال بافتتاح بيت الطالب في الرملة

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بيت الطالب الرملة سما شاهين
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