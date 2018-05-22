نشب مساء الثلاثاء، شجار في بلدة كفركنا بين عائلتين، اسفر عن اصابات. وهرعت الى المكان طواقم الاسعاف التي عملت على نقل المصابين الى المستشفى. فيما باشرت الشرطة التحقيق في الاسباب. وأكد الناطق بلسان الشرطة بعض ما جاء في الخبر وقال:"ان مصابًا يبلغ من العمر 50 عامًا تعرض للدهس خلال الشجار، بحيث فرّ سائق ال سيارة من المكان، بحيث تعمل قوات معززة من الشرطة على عمليات التمشيط من اجل البحث عنه وضبطه".

صور: كفركنا: اصابات خلال شجار بين عائلتين

إقرا ايضا في هذا السياق: