الناصرة: مركز الحكم المحلي ينظم مأدبة افطار جماعي للرؤساء العرب

نظم مركز السلطات ال محلية ، مساء اليوم مأدبة افطار جماعي لكل رؤساء السلطات المحلية العربية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وأقيمت مأدبة الافطار في فندق رمادا في الناصرة بمشاركة واسعة. وأفتتح بتلاوة عطرة للقرآن الكريم للشيخ ، ثم كلمة لحايم بيبس - رئيس مركز السلطات المحلية. وقال حايم بيبس في كلمته:"نرحب بالحضور ونتمنى للجميع أن يحمل معه شهر رمضان الخيرات وأن يعم السلام والأمن والأمان والاطمئنان. رمضان كريم وإفطاراً شهياً وكل عام وأنتم جميعا بآلاف الخيرات". كما تحدث مازن غنائم – رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، اذ أكد في كلمته على أهمية التعايش المشترك، خاصة في مثل هذه الأيام، وتمنى صوما مقبولا وافطارا هنيئا لجميع الحضور. وأشار أيضا الى أهمية وحدة الصف في مواجهة جميع مظاهر العنصرية والعنف. وقد أجمع رجال الدين من مختلف الطوائف في كلماتهم على ضرورة التحلي بالصفات الحسنة وتقبل الآخر والرأي الآخر دون العنف المنبوذ والمرفوض بأشكاله كافة، وشددوا على ضرورة التعايش المشترك لما فيه للمصلحة العامة..

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