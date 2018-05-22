إصابة رجل (40 عامًا) بجراح خطيرة جراء تعرضه للدهس قرب مجيدو

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الجلبوع حول دهس رجل (40 عامًا) من قبل شاحنة على شارع رقم 60 قرب مفرق مشمار هعيمك، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب والذي وصفت حالته بالخطيرة ووضعه غير مستقرمع إصابات في الرأس والأطراف، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى وهو مربوط باجهزة التنفس الاصطناعي وتحدت التخدير، بالإضافة أحيل 3 مصابين بجراح طفيفة للعلاج في المستشفى" وفقًا للبيان.

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