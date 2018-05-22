الممرض شادي أبو مُخ من باقة يفوز بمناقصة إدارة التمريض في هداسا عين كارم



الشاب شادي صدقي ابو مخ

شادي يعتبر أصغر مدير تمريض في مشفى هداسا عين كارم، حيث يبلع من العمر 31 عامًا، ويأتي ذلك بعد ستة سنوات عمل فيها في قسم الجراحة "ب"

بعد توكيل إدارة مشفى هداسا عين كارم في مدينة القدس له لإدارة التمريض في قسم الباطني "ب" قبل عام ونيف، فاز ظهر اليوم الثلاثاء الشاب شادي صدقي ابو مخ من مدينة باقة الغربية بالمناقصة الرسمية لإدارة التمريض في القسم. يأتي ذلك بعد أن أثبت شادي نفسه وقدراته في إدارة القسم في هذا العام بتميّز وإحداث نقلة نوعية مهنيًا وإجتماعيًا في عمل التمريض ومستوى العلاج المقدّم للمرضى وإيصاله أعلى الدرجات، إضافة لإجاد بيئة تحث على التعلم والتقدّم بين أواسط الممرّضين في القسم. ليظهر ذلك جليًا في نتائج الرقابة الداخلية ورقابة وزارة الصحّة.

يذكر أن شادي يعتبر أصغر مدير تمريض في مشفى هداسا عين كارم، حيث يبلع من العمر 31 عامًا، ويأتي ذلك بعد ستة سنوات عمل فيها في قسم الجراحة "ب" في ذات المشفى، وشغل فيه لعام منصب المرشد الإكلينيكي حتى طلبت منه الإدارة تولي المنصب في نيسان العام الماضي. كما وشغل شادي منصب عضو بلدية باقة الغربية لمدة عامين ممثلًا عن القائمة الشبابية (2015-2013) وترأس لجنة مكافحة المخدرات ولجنة الرياضة، إضافة لعضوية لجان أخرى.

أنهى شادي اللقب الأول في التمريض في الجامعة العبرية، ودرس فيها أيضًا اللقب الثاني البحثي في موضوع التمريض تخصّص أمراض الشيخوخة، وتمحورت وظيفته البحثية حول العلاقة بين الأمل والألم وجودة ال حياة في بيوت العجزة العربية. كما ودرس التوجيه الإكلينيكي في الجامعة العبرية وقام بتوجيه وإرشاد العديد من طلاب التمريض.

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