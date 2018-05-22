رئيس بلدية كفرقاسم: الاعتداء على ادهم بدير منبعه العنصرية ضد العرب والمجتمع

استنكر رئيس البلدية المحامي عادل بدير هذا العمل الجبان وبعث بتمنياته بالشفاء العاجل للشاب ادهم

لا زالت أصداء حادثة اعتداء ثلاث شبان يهود صباح اليوم على الشاب القسماوي ادهم ابراهيم بدير خلال تاديته لعمله كسائق حافلة عمومية على خط 5 كفرقاسم بيتح تكفا تتفاعل في الأوساط العربية والإسرائيلية.

رئيس بلدية كفرقاسم المحامي عادل بدير ارسل عدة برقيات منها الى قائد شرطة كفرقاسم وقائد لواء المركز والى مكتب رئيس الحكومة وطالبهم بالعمل الجاد على التحقيق في إيجاد هؤلاء المعتدين، مسيرا "الى ان هدفهم قطع ال حياة الآمنة بين الشعبين، حبث ان هذا الاعتداء الجبان كاد ان يؤدي الى كارثة لولا ان لطف الله، ومن هذا المنطلق توجهت منذ سماعنا بهذا الحادث وباشرنا بالإتصالات وسنستمر الى ان نصل الى الجناة. ما اريده هنا ان يكون التعامل بهذا الحادث كأي حادث اعتداء على يهودي، لأنني اعتقد لو ان الاعتداء عكسي لأتهم العربي بالارهابي".

كما وطالب الرئيس عادل بدير من شركة الباصات بالعمل على ارفاق رجال امن وحماية لهؤلاء السائقين والركاب معا، مؤكدا "انه اصبح لا امان للسائق ولا للركاب من قطعان العنصرية الصهيونية".

كما واستنكر رئيس البلدية المحامي عادل بدير هذا العمل الجبان وبعث بتمنياته بالشفاء العاجل للشاب ادهم، وقال "هذا العمل منبعه العنصرية ضد العرب إلا أنه أمر يثير القلق في المجتمع الإسرائيلي ويهدد الديمقراطية الإسرائيلية".

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