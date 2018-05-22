ثمانية لاعبين عرب ضمن كادر منتخب اسرائيل امام منتخب الارجنتين



محمود قنديل حارس اتحاد ابناء سخنين

ما لا يقل عن ثمانية لاعبين من الوسط العربي تم دعوتهم الى كادر منتخب اسرائيل للمباراة امام منتخب الارجنتين وميسي في المباراة التي ستجري في استاد تيدي في القدس بتاريخ 9/6/2018.

والثمانية هم: الحارس محمود قنديل حارس اتحاد ابناء سخنين ولاعبي الدفاع لؤي طه مدافع فريق هبوعيل بئر السبع وعايد حبشي مدافع فريق بني يهودا تل ابيب وطالب طواطحة مدافع فريق فرانكفوت الالماني وبيرم كيال لاعب خط وسط فريق برايتون الانجليزي وببريس ناتخو لاعب خط وسط فريق تسيسكا موسكو الروسي ومؤنس دبور مهاجم فريق زالتسبوغ النمساوي وضياء سبع مهاجم فريق مكابي نتانيا.

الجدير ذكره انّ معظم اللاعبين العرب الذين تمت دعوتهم تألقوا بشكل ملحوظ في الموسم المنتهي وعلى رأسهم الحارس محمود قنديل حارس ابناء سخنين ومدافع بني يهودا تل ابيب عايد حبشي اللذان أديا أفضل مواسمهم في الدرجة العليا والهدافيين مؤنس دبور وضياء سبع الذي توج كافضل لاعب في البلاد وكملك هدافي الدرجة العليا برصيد 23 هدفاً.

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