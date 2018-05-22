الرحمة والنقمة لا تلتقيان/ بقلم: أسماء طنوس

ربَّك أعطــاك النِّعمِـه __ تَتْصلِّح حالَــك بِصيام
ليه بِتـبَـدِّلـها بنَــقـمِــه __ لِــعــداوِه وِانــتـقـــام
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بُعْد السّما عنِ الأرض__ بُعْد النعمِه منِ النقمِـه
لا يُمكن مُؤمــن تِنعَـدّ __ وانتَ في إلَـك خَصْـمِ
ان كانَّك بالخطيِّه بَعْد __ لا تِتأمَّــل بالرّحــمِــه
وذنبَك عَنّو ما بتِـرتَدّ __ تبقى سالِك بِالإجـرام
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رَبَّك صالَـح الإنسـان __ ليه ما بِتصالِح غَيْـرَك
رَبّك الخالق رحمـان __ أعــطِ الرحمِـه لَخَيَّــك
رايِح تكون الخسران __ لَوْ ما حَــبَّـيْــتُـه زَيَّــك
وما بتتسمّى الرّبحان __ وقلبَــك ما فِيّـو ســلام
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الله ما عنـدُه تَميـيـز __ رحِمـتُــه لِـكُــلِّ النّـاس
كُلٌّ عَقَــلبُــه عزيــز __عِندُه الرّحمِه ما بتِنقاس
قَكِّر بحِكمِه وتَركيـز __أُنفُــض عَنَّــك النُّعــاس
وخَيَّك سِدِّلُّه التَّعويز __ لا يموت بجوعُه إعدام
المكر
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