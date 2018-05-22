التحقيق مع الشرطي المشتبه بالاعتداء على جعفر فرح وكسر ركبته

جعفر فرح:

حاولت تخليص ابني الذي كان يتعرض لإعتداء من قبل افراد الشرطة، فقرر احدهم ان يعتدي عليّ بصورة وحشية وقام بكسر ركبتي

أفادت وسائل إعلامية عبرية اليوم الثلاثاء أنّه: "في أعقاب الاتهامات الموجهة للشرطة حول الاعتداء على المتظاهرين في المظاهرة التي نظمت يوم الجمعة في حيفا ، تمّ التحقيق مع الشرطي المشتبه بالاعتداء على مدير مركز مساواة جعفر فرح في وحدة التحقيق ماحش، وأجاب الشرطي عن جميع الأسئلة التي وجهت له ونفي صلته بأحداث العنف والاعتداء على جعفر فرح" بحسب المصادر.

وكان جعفر فرح في جلسة الاستماع والمداولة في المحكمة قال: "ذهبت لأبحث عن ابني، وبدلًا من ان اعود وإياه الى المنزل، وجدت نفسي معتقلًا لمدة 48 ساعة". وعن اصابته قال:"حاولت تخليص ابني الذي كان يتعرض لإعتداء من قبل افراد الشرطة، فقرر احدهم ان يعتدي عليّ بصورة وحشية وقام بكسر ركبتي".

هذا ويشار إلى أنه طالب الاتحاد الاوروبي، من اسرائيل أن تقوم بإجراء تحقيق موضوعي في تعرض مدير مركز مساواة في حيفا جعفر فرح لكسر في ركبته خلال المظاهرة نصرة لغزة في حيفا.

وكانت الشرطة قد قمعت المظاهرة في حيفا، واعتقلت حينها 21 متظاهرًا، حيث أطلق سراح قاصرين اثنين في اليوم التالي، بينم مدد اعتقال الـ19 الباقيين لمدة 48 ساعة حتّى مثلوا امام المحكمة في جلسة استماع وتمّ إطلاق سراحهم جميعا.

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