ضبط مسدسات بدائية على شكل اقلام في الشمال

صورة من الشرطة

وصل بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: "خلال حملة لشرطة اسرائيل ضد العنف وإستخدام الاسلحة غير القانونية في النشاط الاجرامي ضبطت الشرطة يوم أمس 4 مسدسات بدائية الصنع على شكل اقلام التي تمت تخبئتها في حقل في مدينة ميجدال هعيميك. شرطة اسرائيل ستواصل كفاحها ضد النشاط الجنائي والعنف الذي يرافقه أحيانًا ويشكل خطرًا على حياة الأبرياء"، وفقا للبيان.

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