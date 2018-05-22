تسلل فلسطينيين من غزة واحراق مواقع عسكرية واسرائيل تقصف اهدافًا تابعة لحماس

الجيش:

جاء القصف ردًّا على احراق موقع عسكري إسرائيلي صباح اليوم من قبل عدد من الفلسطينين الذين تسللوا من قطاع غزة

افادت مصادر صحفية فلسطينية أن اسرائيل اطلقت صباح اليوم قذيفة باتجاه نقاط رصد تابعة لحركة حماس شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. واطلقت الابراج العسكرية نيران رشاشاتها في عدة نقاط قرب مخيم العودة شرق البريج.

واضافت المصادر أن "اطلاق النار جاء بعد نجاح عدد من الشبان بالتسلل عبر الحدود واحراق خيام ونقاط عسكرية لجنود الاحتلال".



وجاء في بيان للجيش الاسرائيلي: "قصفت دبابات الجيش موقع رصد تابع لمنظمة حماس جنوب قطاع غزة. جاء القصف ردًّا على احراق موقع عسكري إسرائيلي صباح اليوم من قبل عدد من الفلسطينين الذين تسللوا من قطاع غزة دون وقوع اصابات. قوات الجيش تابعت الحادث منذ بدايته"، وفقا للبيان.

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