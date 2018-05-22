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فيديو- توثيق لاطلاق نار كثيف على منازل في وادي عارة
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وادي عارة

فيديو- توثيق لاطلاق نار كثيف على منازل في احدى بلدات وادي عارة من قبل ملثمين

انتشر هذه الليلة، مقطع فيديو يوثق اطلاق النار بشكل كثيف من قبل 3 ملثمين، على منازل في احدى البلدات بمنطقة وادي عارة، دون وقوع اصابات. وعلم ان الخلفية هي نزاعات عائلية والشرطة تحقيق في الامر.

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انتشر هذه الليلة، مقطع فيديو يوثق اطلاق النار بشكل كثيف من قبل 3 ملثمين، على منازل في احدى البلدات بمنطقة وادي عارة، دون وقوع اصابات. وعلم ان الخلفية هي نزاعات عائلية والشرطة تحقيق في الامر.

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فيديو- توثيق لاطلاق نار كثيف على منازل في وادي عارة
انتشر هذه الليلة، مقطع فيديو يوثق اطلاق النار بشكل كثيف من قبل 3 ملثمين، على منازل في احدى البلدات بمنطقة وادي عارة، دون وقوع اصابات. وعلم ان الخلفية هي نزاعات عائلية والشرطة تحقيق في الامر.

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